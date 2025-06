Uma vez que a cúpula do Estado estava vazia desde a deposição de Yoon Suk Yeol, Lee Jae-myung tomou posse imediatamente após a certificação da sua vitória, sem o habitual período de transição entre dois líderes.

“O mandato presidencial começa assim que o vencedor é confirmado, por isso vou agora indicar a hora. A hora atual é 06:21 (21:21 TMG de terça-feira). A Comissão Nacional de Eleições declara Lee Jae-myung do Partido Democrático (centro-esquerda) como o Presidente eleito”, proferiu o presidente do organismo eleitoral, Roh Tae-ak.

Antigo operário fabril, com 60 anos, Lee Jae-myung venceu as eleições com 49,42% dos votos contra 41,15% do seu opositor de direita, o conservador Kim Moon-soo, de acordo com os resultados finais publicados pela Comissão. Kim admitiu a derrota e felicitou Lee durante a noite.

Lee assume o comando de um país ultra-polarizado, cuja economia foi enfraquecida pelas guerras comerciais globais declaradas pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O novo Presidente terá agora de definir o lugar da Coreia do Sul no confronto entre a China, o seu maior parceiro comercial, e os Estados Unidos, o garante tradicional da segurança do país.

O chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, felicitou o novo chefe de Estado num comunicado de imprensa, referindo-se à aliança “inquebrável” Seul-Washington.

O primeiro dia de Lee como Presidente e chefe das forças armadas deverá começar com uma reunião telefónica com o comando militar. Em seguida, como é tradição, Lee deverá apresentar os seus respeitos no Cemitério Nacional, onde repousam os veteranos da guerra da Coreia.

A meio do dia, está prevista uma cerimónia de tomada de posse sóbria na Assembleia Nacional.

O novo Presidente deverá também nomear rapidamente os principais membros da sua administração, incluindo o seu chefe de gabinete, o primeiro-ministro e o diretor dos serviços secretos.

Restaurar a política e a democracia

O novo Presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, estabeleceu como suas prioridades a unidade nacional e o restauro da economia, segurança e democracia, no discurso de tomada de posse perante a Assembleia Nacional, em Seul.

"Serei o presidente de todos, abraçando e servindo todo o povo", afirmou o Presidente, prometendo deixar para trás os confrontos ideológicos e recorrer a políticas úteis, "quer seja Park Chung-hee ou Kim Dae-jung", numa referência a dois antigos presidentes de orientação oposta.

Quanto à política externa, particularmente desafiante no atual contexto de transformação da economia e segurança mundiais, Lee Jae-myung, manifestou-se disposto a optar por uma "diplomacia pragmática, centrada nos interesses nacionais".

O novo chefe de Estado sul-coreano afirmou que irá reforçar a aliança com os Estados Unidos e disse que a sua estratégia de maximização dos interesses nacionais não exclui o diálogo com a Coreia do Norte.

"Procuraremos formas de coexistir com a Coreia do Norte", afirmou. "A verdadeira segurança é não precisar de uma guerra", afirmou.

No plano interno e na sequência da grave crise política desencadeada pela tentativa de imposição da lei marcial, prometeu "impedir quaisquer futuras tentativas de insurreição militar", como a que levou à destituição do seu antecessor Yoon Suk-yeol.

"As armas confiadas pelo povo foram utilizadas para declarar a lei marcial. Isso não pode voltar a acontecer. Responsabilizarei os culpados e assegurar-me-ei de que tal coisa não voltará a acontecer", prometeu.

Lee comprometeu-se a ativar uma equipa de resposta económica de emergência e a reativar o ciclo virtuoso de crescimento, apoiado pelo investimento público.

O novo Presidente anunciou investimentos em inteligência artificial e em novas indústrias, e disse que o seu Governo irá promover uma transição energética para fontes renováveis. "As alterações climáticas estão a ameaçar o ecossistema das pessoas", afirmou.

Lee Jae-myung comprometeu-se igualmente a reforçar a indústria cultural e transformar a Coreia numa potência de "soft power", mencionando o K-pop, os K-dramas, a K-beauty e outros sectores da marca "K".

"Vou tornar-me um presidente do povo. Os coreanos, quando nos tornamos um só, tornamo-nos fortes e podemos ultrapassar qualquer desafio", afirmou.

A cerimónia de tomada de posse teve lugar no interior da Assembleia Nacional (Parlamento), em Seul, num formato pequeno, com 360 participantes, incluindo líderes bipartidários, deputados e membros do Governo cessante, onde foi notória a ausência do principal candidato rival derrotado do Partido do Poder Popular (PPP), Kim Moon-soo, que também era membro do executivo cessante.

A normalidade institucional depois do caos político

A chegada ao poder de Lee, cujo Partido Democrático dispõe de uma ampla maioria no Parlamento, restabelece a normalidade institucional num país que ainda se ressente dos seis meses de caos político que se seguiram à tentativa de golpe de Estado de Yoon Suk Yeol.

Na noite de 3 para 4 de dezembro de 2024, o antigo presidente de direita, cujas iniciativas eram bloqueadas por uma Assembleia Nacional hostil, decretou subitamente a lei marcial, tendo voltado atrás algumas horas mais tarde, sob a pressão do Parlamento e de milhares de manifestantes.

Em consequência, foi destituído do cargo e acusado de “insurreição”, um crime capital pelo qual está atualmente a ser julgado. Desde a sua suspensão, em dezembro, tem havido uma sucessão sem precedentes de presidentes interinos.

É expectável que Lee reforce agora os mecanismos de controlo institucional por forma a garantir uma maior responsabilização dos funcionários eleitos, criando medidas que impeçam a repetição do caos vivido pelo país nos últimos seis meses.

Para além das ameaças externas aos principais motores da economia sul-coreana, outro dos grandes desafios internos que Lee e as futuras lideranças do país enfrentam é o da taxa de natalidade, atualmente a mais baixa do mundo. Lee recebe nas mãos uma bomba demográfica que ameaça reduzir para metade a população do país até 2100.

No plano externo, para além dos direitos aduaneiros dos Estados e da China, Lee Jae-myung terá também de lidar com o seu vizinho norte-coreano, com quem as relações atravessaram um período de extrema tensão durante a presidência de Yoon, e que é um apóstolo da linha dura contra Pyongyang.