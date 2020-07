A notícia foi avançada pela NBC News. Maxwell deverá ser acusada ainda hoje de ter participado na alegada rede de tráfico sexual de Epstein, ao ter ajudado a recrutar de forma direta ou através de apoio logístico, as mulheres abusadas pelo milionário.

Epstein foi acusado e condenado por abuso sexual e por tráfico de mulheres, várias das quais menores de idade, acabando por morrer na cela de uma prisão em Nova Iorque, em 10 de agosto passado, tendo o médico legista considerado a sua morte um suicídio.

Maxwell, além de ajudar a gerir as propriedades de Epstein, permitiu que este se estabelecesse em círculos da alta sociedade, onde se encontravam celebridades e importantes executivos de negócios, de acordo com o The New York Times.

É também acusada de ajudar a orquestrar a rede de tráfico sexual de Epstein, tratando de recrutar as raparigas e mulheres com quem este tinha relações. No entanto, o jornal norte-americano salienta que os dois terão tido uma relação amorosa quando se conheceram.

Em maio, a Netflix estreou a série documental "Jeffrey Epstein: Podre de Rico", que se baseia em entrevistas às vítimas do milionário — em que algumas visam o envolvimento direto de Ghislaine Maxwell em toda a operação.

Na série, as mulheres acusam Maxwell (e Epstein) de engendrar um esquema ao estilo de pirâmide, para se aproveitarem de jovens, muitas vezes a frequentar o ensino secundário e em situações financeiras e sociais muito vulneráreis. Uma das é Virgina Giuffre.

Giuffre acusou Epstein de a traficar, em 2001, oferecendo-a ao príncipe André, filho da rainha Isabel II, com quem teve relações sexuais três vezes. Na sua versão, contou que foi levada por Ghislaine Maxwell para uma discoteca em Londres, onde tudo terá começado. Na altura, tinha 17 anos.

Porém, o príncipe André nega as acusações e diz não se lembrar de ter tirado uma fotografia com Virginia Giuffre, apesar de haver uma imagem a circular em que os dois aparecem juntos.

Maxwell, de 58 anos, é a filha mais nova do falecido magnata editorial britânico Robert Maxwell. O seu paradeiro era desconhecido desde que Epstein foi preso em julho de 2019.