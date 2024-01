"O Comando Territorial de Beja, através das suas várias valências, ontem, dia 30 de dezembro de 2023, apreendeu 9 982 quilos de azeitona e constituiu arguido um homem de 44 anos, por suspeita da prática do crime de recetação, na localidade de Montes Velhos, no concelho de Aljustrel", pode-se ler no comunicado.

Na localidade de Alfundão, perto de Ferreira do Alentejo, segundo a GNR, o patrulhamento tem sido intensificado "na sequência de denúncias de furtos de azeitonas" e no "sentido de localizar as viaturas suspeitas".

Numa dessas ações, adiantou a Guarda, os militares detetaram um veículo que se encontrava a ser descarregado no centro de receção de azeitona em Montes Velhos, não tendo sido apresentada qualquer declaração que justificasse a proveniência do fruto.

A GNR salientou que, na sequência das diligências policiais, verificou que se encontravam no interior das instalações do mesmo centro dez veículos, os quais possuíam no seu interior vários quilos de azeitona e cuja proveniência não foi provada. Por esse motivo, referiu a Guarda, foram identificados 18 suspeitos de furto e apreendidos 6.150 quilos de azeitona.

No seguimento desta ação policial também "foi constituído arguido um homem de 44 anos, por suspeita da prática de um crime de recetação de azeitona, tendo ainda sido apreendidos 3 832 quilos de azeitona, que se encontravam já no interior do centro de receção, cuja proveniência não foi legalmente provada", acrescenta o comunicado.

Ao SAPO24, o Oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial de Beja, Alferes Luis Guerreiro, explicou que nos casos mais recentes, a azeitona apreendida "tem sido devolvida aos produtores", pois geralmente são estes que "alertam para as situações de furtos de azeitonas" e por isso a Guarda sabe "de onde está veio", tratando assim da sua devolução. Mas, em caso de não se saber quem é o produtor, a azeitona pode ser "destruída" ou até "doada a instituições", afirmou o oficial.

Desde o início da Operação “Campo Seguro 2023”, no distrito de Beja, já foi possível recuperar mais de 27 mil quilos de azeitona, tendo sido detidas 79 pessoas e identificados 122 suspeitos, em ocorrências relacionadas com o furto de azeitona.