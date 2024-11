Os animais, segundo a GNR, desempenham "um papel fundamental nas suas operações e na promoção da segurança pública em Portugal".

"Atualmente, a GNR conta com 273 canídeos adultos, com idades superiores a dois anos, e 14 cachorros, totalizando 287 canídeos, distribuídos por todos os distritos do território nacional, bem como nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira".

Os canídeos fazem parte de equipas especializadas e treinados para várias funções, como Patrulhamento especializado, segurança de instalações sensíveis, ordem pública, seguimento e captura de foragidos, intervenção tática em situações especiais, deteção de droga, armas e papel-moeda, deteção de explosivos, deteção de tabaco, deteção de venenos, deteção de cadáveres e vestígios biológicos e busca e socorro a pessoas desaparecidas em meio rural ou em escombros.

Diz a GNR que os cães são "selecionados com base em critérios rigorosos que asseguram a sua aptidão para as tarefas a que são destinados", sendo as raças mais comuns o Pastor Belga Malinois, o Pastor Alemão, o Pastor Holandês e o Labrador Retriever, entre outras, como o Epagneul Breton, o Braco Alemão e o Cocker Spaniel.