Num balanço da atividade operacional decorrida entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje, a força de segurança indica ainda oito detenções por condução sem habilitação legal, duas por tráfico de estupefacientes, um por furto e outro por violência doméstica.

Quanto à fiscalização de trânsito, a GNR anotou 62 infrações por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, nove por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 14 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 21 por falta de inspeção periódica obrigatória, oito por uso indevido do telemóvel na condução e dez relacionadas com tacógrafos.

Os militares desta corporação registaram ainda 37 acidentes, que provocaram 13 feridos leves, e apreenderam 27 doses de canábis no âmbito da prevenção e combate à criminalidade.