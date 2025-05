Fonte da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes adiantou à agência Lusa que esta investigação, denominada “Ases pelos Ares” e que agora levou à detenção de três portugueses com idades entre os 63 e os 70 anos, está relacionada com um episódio que há cerca de dois anos levou a Força Aérea Portuguesa a intercetar uma aeronave com haxixe que aterrou numa estrada em construção na zona de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.

Na composição desta rede agora desmantelada e que a PJ acredita que abastecia não só Portugal, mas também Espanha, foi apreendida a avioneta e efetuadas nove buscas não domiciliárias e domiciliárias nas zonas de Lisboa, Santarém, Setúbal e Olhão, áreas de residência dos suspeitos do tráfico e distribuição da droga agora apreendida.

De acordo com a mesma fonte da PJ, existe um outro elemento deste grupo criminoso, de origem espanhola, que está cumprir uma pena de prisão em Espanha condenado por crimes cometidos no seu país.

Os três portugueses detidos, que serão agora ouvidos em tribunal por um juiz de instrução Criminal para aplicação de medidas de coação, estão indiciados por tráfico de droga e detenção de arma proibida.

No âmbito da investigação que, há dois anos, contou com a colaboração da Força Aérea Portuguesa, da Guarda Nacional Republicana, da Guardia Civil Espanhola e da Gendarmerie Royale do Reino de Marrocos, foram agora apreendidos uma aeronave, resina de canábis (haxixe) suficiente para a composição de pelo menos um milhão de doses individuais, uma viatura onde era transportado o estupefaciente apreendido, diverso material de comunicações e navegação, uma arma de fogo e diversa documentação.

A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária, no âmbito de um inquérito titulado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).