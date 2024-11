O Comando Territorial de Beja da GNR, em comunicado enviado à agência Lusa, explicou que os cinco suspeitos foram detidos na quinta-feira, através das várias valências da Guarda.

“No âmbito de uma denúncia a dar conta de um furto de azeitona, os militares da Guarda deslocaram-se para o local, onde verificaram que os suspeitos se encontravam a apanhar azeitona sem autorização do respetivo proprietário, tendo sido de imediato detidos em flagrante”, adiantou a GNR.

No seguimento das diligências policiais, de acordo com aquela força de segurança, além dos detidos, foram ainda constituídos arguidos quatro mulheres e um homem, com idades entre os 18 e os 38 anos.

Foram ainda recuperados 1.280 quilos de azeitona, acrescentou a Guarda.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ferreira do Alentejo, também no distrito de Beja.

Esta operação contou com o reforço de militares dos postos territoriais de Aljustrel, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo e Ourique, da Secção de Proteção da Natureza e do Ambiente de Beja e Moura, do Núcleo de Investigação Criminal de Aljustrel, da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário de Aljustrel e do Destacamento de Intervenção de Beja.