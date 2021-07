O Comando Territorial de Setúbal da GNR, em comunicado enviado à agência Lusa, indicou que através do Destacamento Territorial do Montijo, efetuou, na madrugada de hoje, em colaboração com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), e com a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), uma operação de fiscalização a estabelecimentos, na Moita, no distrito de Setúbal.

Segundo a GNR, esta operação teve como principal objetivo “prevenir e detetar situações ilícitas”, assim como “potenciar o sentimento de segurança dos cidadãos”, zelando pelo “bem-estar e tranquilidade da comunidade”.

A operação, de acordo com o comunicado, incidiu na fiscalização do cumprimento das medidas de mitigação da pandemia de covid-19 e na fiscalização administrativa de estabelecimentos daquela localidade.

No decorrer da operação foi apreendido, além das 11 garrafas de óxido nitroso, diverso material, nomeadamente, uma arma de fogo municiada, sete munições, uma soqueira e 20,5 doses de cocaína.

Também como resultado desta fiscalização, adiantou a GNR, o proprietário de um estabelecimento foi “notificado para o encerramento definitivo de atividade”, podendo “incorrer no crime de desobediência em caso de reincidência”.

Os factos desta operação foram remetidos para o Tribunal Judicial da Moita.

A operação contou com o reforço dos destacamentos territoriais de Almada e de Palmela, do Destacamento de Intervenção de Setúbal e de Évora e do Grupo de Intervenção Cinotécnica da Unidade de Intervenção.

A GNR lembra que o “cumprimento das medidas impostas pela situação de calamidade”, no âmbito do “combate à pandemia de covid-19”, é “fundamental para conter a propagação do vírus”.