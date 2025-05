Está decidido. O Benfica vai mesmo avançar para a contratação de Renato Sanches, apesar do histórico de lesões que têm afetado o rendimento do jogador nas últimas temporadas.

Quando garantiu o empréstimo do jogador junto do PSG, no início da temporada, o Benfica ficou ainda com opção de compra sobre o futebolista, na ordem dos 12 milhões de euros. Agora, e depois de ouvir também o treinador Bruno Lage, Rui Costa, presidente das águias, decidiu avançar para a sua contratação.

Apesar de haver um entendimento entre os dois clubes, pelos tais 12 milhões de euros, Rui Costa está ainda a tentar baixar os valores da aquisição do internacional português.

Com o PSG, o entendimento não será difícil, pois Luis Enrique, treinador do clube de Paris, não conta com Renato Sanches. Ainda assim, sabe o SAPO24, há outros clubes interessados na contratação do médio de 27 anos, nomeadamente da Arábia Saudita e ainda dos Emirados Árabes Unidos.

Prestes a completar 28 anos, no próximo mês de agosto, e com um histórico de lesões musculares nos últimos anos, o internacional português pode ver num destes país campeonatos menos exigentes e onde o salário que aufere no PSG, na ordem dos oito milhões de euros, não será um problema.

No Benfica, por sua vez, o seu vencimento anual nunca passará dos três milhões de euros, pelo que a contratação desejada por Rui Costa e pelo Benfica depende da aceitação por parte de Renato Sanches de um valente corte no salário.

Ligado ao golo do empate do Sporting na final da Taça de Portugal, quando cometeu uma grande penalidade sobre Gyokeres, já em tempo de descontos, Renato Sanches foi mesmo confrontado pelos adeptos no Jamor, algo que, sabe o SAPO24, não agradou ao antigo jogador do Bayern Munique, Swansea e Lille.

Rui Costa dará ainda mais algumas semanas para o jogador pensar no assunto, mas pretende fechar o negócio o quanto antes. Caso o entendimento não seja possível, há já outros nomes em cima da mesa para reforçar o meio-campo encarnado na próxima temporada.