Segundo o The Guardian, frase poderá ter sido inspirada na canção Softly, da banda country americana Lonestar:

"I want to be what you see in me. (Quero ser aquilo que vês em mim)

I want to love you the way that you love me." (Quero amar-te da forma como tu me amas.)

Esta ligação emocional reflete uma linha contínua no trabalho de Banksy, que muitas vezes funde crítica social com mensagens de afeto, esperança ou ironia. Perto da nova obra foi identificada uma tag com a palavra “Yaze”, assinatura de um artista de graffiti canadiano conhecido como Marco the Polo, que já citou Banksy como uma das suas principais inspirações.

Le Panier, um bairro histórico junto ao porto de Marselha, é conhecido pelas obras de graffiti nas paredes. O bairro abriga também obras do artista francês Invader, famoso pelas suas peças em estilo pixelizado. Curiosamente, os pilares em forma de farol são comuns nas ruas de Marselha, incluindo nesta zona, permitindo relacionar o local à intervenção de Banksy.

Nos últimos anos, as obras do artista têm sido alvo de intensa atenção mediática e alcançado valores milionários em leilões — algo que só intensificou os rumores sobre a sua identidade real, ainda desconhecida. Em 2023, uma série de murais de Banksy com temática animal apareceu em Londres, incluindo um rinoceronte a montar um Nissan Micra prateado, silhuetas de elefantes com as trombas estendidas, três macacos a balançar-se numa ponte, e um gorila pintado numa portada do jardim zoológico de Londres.

Mais recentemente, Banksy partilhou também um mural que representa 'a Madonna com o Menino', insistindo na provocação de alternar entre crítica social e simbolismo religioso ou emocional.