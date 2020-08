Na mesma operação, foram detidas 17 pessoas por conduzirem sem carta, três por resistência e coação, duas por desobediência, duas por tráfico de droga, uma por posse de arma proibida e outra por ofensa à integridade física.

Os militares da Guarda Nacional Republicana apreenderam 20,93 doses de liamba e 12,72 doses de haxixe, além de um bastão extensível, arma proibida.

No âmbito da fiscalização rodoviária, foram detetadas 607 infrações, 436 das quais por excesso de velocidade, 59 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 43 por falta de inspeção dos veículos

As restantes infrações deveram-se a falta de cinto de segurança ou cadeira para crianças, falhas na sinalização e iluminação ou tacógrafos, uso do telemóvel e falta de seguro.

Foram registados 17 acidentes, com dois feridos ligeiros, no mesmo período.