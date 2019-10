Na sequência da ação, foram realizadas duas buscas domiciliárias que resultaram na apreensão de material utilizado para o furto de viaturas, um computador, uma arma branca e 560 euros.

Foram também recuperados dois veículos que tinham sido furtados.

Os detidos estão a ser presentes no Tribunal Judicial de Guimarães, para aplicação de medidas de coação.

A operação contou com a colaboração do Destacamento Territorial de Barcelos e do Núcleo de Investigação Criminal da Póvoa de Lanhoso.