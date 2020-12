O caso deu-se na freguesia de Refojos de Basto, concelho de Cabeceiras de Basto, distrito de Braga, um pouco antes das 00:00.

O homem, de 52 anos, foi atingido pelas balas de borracha nas pernas.

Fonte do Comando Territorial da GNR em Braga disse à agência Lusa que os operacionais só atingiram o homem depois de este desobedecer à ordem de cessar os disparos.

“Não parou sequer quando os militares fizeram disparos de intimidação para o ar”, acrescentou a fonte, que afirmou desconhecer as causas do comportamento do detido.

Depois de tratado a ferimentos ligeiros em unidade hospitalar, foi detido no posto da GNR em Cabeceiras e será hoje presente a juiz de instrução para fixação das medidas de coação tidas por convenientes.

Como o caso envolveu armas de fogo, a Polícia Judiciária vai ser informada de detalhes, indicou a fonte.