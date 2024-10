Segundo o major Cláudio Lopes, Relações Públicas do Comando Territorial de Santarém da GNR, o homem, de 64 anos, estava alojado num hotel da cidade, no concelho de Ourém (Santarém), com um grupo de cidadãos da mesma nacionalidade, e terá sido visto pela última vez na zona de Santa Catarina da Serra, no concelho de Leiria.

“Iniciámos as buscas logo no domingo e hoje prosseguem com binómios cinotécnicos e ‘drones'”, explicou Cláudio Lopes.

O alerta para o desaparecimento foi feito às 16:00 de domingo pela mulher do cidadão espanhol que sofre de Alzheimer.