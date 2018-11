“Grande parte das nossas validações e investigações leva-nos a dizer que o uso do fogo está na base de muitas ignições de incêndios, ou seja, a necessidade de renovar pastagens e a necessidade de queimar sobrantes agrícolas ou florestais está na base [dos incêndios]”, disse o major Adriano Resende.

No decorrer do sexto curso de investigação das causas dos incêndios florestais, que decorre em Viseu pela primeira vez, sob a organização e execução do Comando Territorial de Viseu, o responsável explicou que “é fundamental perceber o que é que está no início do incêndio, para, mais tarde, com base nessa informação, estabelecerem-se prioridades de atuação, na ótica, acima de tudo, da prevenção”.

A GNR, em 2018, “adotou um dispositivo de patrulhamento e vigilância reforçado, com especial incidência nas áreas dos interfaces urbanos florestais, dada a sua maior vulnerabilidade e perigosidade, face à ocorrência de incêndios florestais”, refere o gabinete de comunicação da organização.

Assim, adiantou o tenente-coronel Hélder Barros, no período de 01 de janeiro a 13 de outubro, e no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios, “a GNR realizou 48.077 patrulhas, tendo registado 102 detidos pelo crime de incêndio florestal, mais 48 do que em igual período de 2017”.