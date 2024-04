"No âmbito de uma ação de patrulhamento e após um alerta da aeronave C-295M, da Esquadra 502 – 'Elefantes', da Força Aérea Portuguesa que detetou uma pequena embarcação com 15 pessoas a bordo, a sudoeste de Almeria, em Espanha, os militares da Guarda direcionaram de imediato a Lancha de Patrulhamento Costeiro 'Bojador', até à embarcação, que se encontrava à deriva", refere a GNR em comunicado.

"Tendo em conta a falta de condições de segurança da embarcação, os militares da GNR deram início à operação de transferência dos migrantes para bordo da embarcação portuguesa, nomeadamente, de nove homens, três mulheres e três crianças", é descrito.

Segundo a GNR, "aquando do resgate, foi possível verificar que os menores se encontravam desidratados, e uma bebé, com cerca de 6 meses, apresentava sinais de hipotermia, pelo que lhe foram prestados os primeiros cuidados médicos a bordo".

De recordar que, "desde a sua vinda, em 2021, a Bojador participou em diversas missões de Busca e Salvamento, tendo contribuindo para a deteção e resgate de centenas de migrantes no Mediterrâneo, em cooperação com outras forças, nomeadamente com a Guardia Civil, em Espanha, e com a Guardia di Finanza e a Guarda Costiera, ambas de Itália".