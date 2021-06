Este artigo é sobre Faro . Veja mais na secção Local

A GNR resgatou uma cria de falcão que tinha caído do ninho no concelho de Lagoa, Faro. A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de situações de âmbito ambiental.