Em nota de imprensa, a GNR frisa que os militares, adstritos ao Comando Territorial de Castelo Branco e que estavam numa ação de patrulhamento, “foram alertados por populares que os animais se encontravam a deambular na via pública, após embaterem num obstáculo”.

“Os militares deslocaram-se de imediato ao local e recolheram os exemplares, que aparentavam estar debilitados, com ferimentos ligeiros e incapacitados para voar”, adianta a nota.

A operação da GNR, que contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) da Covilhã, culminou com a entrega das aves ao CERAS, “para monitorização do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação no seu habitat natural”.

Na nota, a GNR afirma que o seu Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) “tem como preocupação diária a proteção dos animais” e que, para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) “funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas”.