A localidade chama-se Lombo, fica a 23 quilómetros da sede de concelho e tem à volta de 200 moradores.

“Falta-me mais ou menos um ano para ser especialista, sou interna do último ano. Sou de Macedo de Cavaleiros, e nesta aldeia tenho uma avó e o meu pai também é de cá. Por isso, sou daqui”, apresentou-se à Lusa a jovem doutora.

Uma vez por mês, o espaço da Junta de Freguesia transforma-se no consultório de Mariana. Uma ideia que tem tido mais adesão, com uma média de 10 a 12 consultas agendadas, contabilizou o presidente Miguel Caseiro.

Foi esta a solução encontrada em abril do ano passado, quando várias pessoas começaram a relatar que ficaram sem médico de família, o que estava a causar constrangimentos, por exemplo, para renovar receituário ou marcar exames.

“Tínhamos pessoas que estavam há seis meses sem consultas e que depois ainda eram adiadas por mais tempo. Aí achámos que era a altura ideal para apostar neste serviço”, contextualizou o autarca.

A auxiliar no serviço está a enfermeira Liliana Alves, que é de Bragança e cujo namorado é do Lombo. "As pessoas perguntam quando será a próxima consulta, para haver também algum acompanhamento da nossa parte", contou.

Cada consulta tem o valor de 15 euros. Dez são pagos pela junta de freguesia e cinco pelo utente.

Para António Pedro, reformado e que já repetiu a dose, pelo menos, três vezes, “isso é quase de borla”. Não tem médico de família atribuído.

Depois de ser atendido, António ficou à conversa no salão multiúsos, que faz as vezes de sala de espera.

“No ano passado encontrei-me mal e não ajeitei um médico para me ver no centro de saúde. Agora fui fazer uns exames e vim mostrá-los, aproveitei. E tinham-se-me acabado as receitas dos medicamentos”, partilhou à Lusa.

Mariana veio facilitar a vida de António: ”Falei com ela e disse que tinha um problema para ir ao centro de saúde e ela disse que me ajudava”, confidenciou, assim como que estão ainda mais à vontade por a médica ser da aldeia.

Manuel Pedro, que veio com a mulher, Joana, destacou outro ponto: ”É sempre bom algo que ajude as pessoas idosas. Para que se sintam mais à vontade e não tenham de fazer deslocações. Aqui nem apanham frio”.

Até à capital de distrito, Bragança, lançou Manuel contas de merceeiro, são 60 quilómetros. Até Mirandela, onde está outro hospital, são 50.

De transportes públicos, a população só tem à disposição o autocarro escolar, que vai de manhã e volta à noite. No verão, sem aulas, a ligação é feita três vezes por mês, nos dias de feira.

“Já tentámos até falar com a empresa. Mas, mesmo a disponibilizar-nos para pagar o custo, não fomos eficazes e continuamos sem transporte regular no período de férias das crianças”, lamentou Miguel Caseiro.

Mariana disse à Lusa, por sua vez, que é um gosto ir à aldeia, ela que sempre quis ser médica de família.

“Gosto é disto, deste contacto. De conhecermos as pessoas e o seu contexto. Acho que é a especialidade mais completa e em que se estabelece uma relação mais próxima com os utentes”, justificou Mariana.

Quer ficar em Trás-os-Montes, se tiver essa oportunidade: ”Não tenciono sair daqui”, sorriu a futura médica de família.

Em termos de formação, desfez a ideia de que se pode perder alguma coisa estando mais longe dos grandes centros.

“Não se perde rigorosamente nada. Muito pelo contrário. Mesmo este projeto que temos aqui, se calhar, se fosse num grande centro, não ia ter esta oportunidade”, considerou a médica, lançando o repto a mais colegas que experimentem outras zonas do país, onde podem fazer tudo igual “ou até mais”.

Quanto aos contras da especialidade, Mariana disse que os médicos de família trabalham muitas horas e em questões complexas, o que pode levar a desmotivação e cansaço, a juntar às tarefas burocráticas, como passar receitas ou fazer relatórios.

“Ainda acredito que valha a pena. É uma especialidade muito bonita, isso sem dúvida”, finalizou.

Em janeiro deste ano, estavam inscritos nos cuidados de saúde primários na Unidade Local de Saúde do Nordeste 126.023 utentes, 13.688 sem médico de família atribuído, de acordo com os dados do portal para a transparência do Serviço Nacional de Saúde.

*Por Tânia Rei, da agência Lusa