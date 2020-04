O Estado de Nova Iorque registou 606 mortes nas últimas 24 horas, um número abaixo das 752 mortes em igual período na quarta-feira, e o mais leve registo diário desde 6 de abril, ainda assim, as autoridades consideram que as medidas de contenção terão de durar mais um mês.

“Precisamos de continuar o nosso esforço”, disse Andrew Cuomo, no seu ‘briefing’ diário à imprensa, para justificar o prolongamento das medidas de confinamento.

“Quero que a taxa de infeção desça mais. A política de contenção irá permanecer em vigor até dia 15 de maio”, explicou o governador, referindo-se ao Estado com uma população de quase 20 milhões de pessoas, que registou já mais de 210.000 casos de contaminação e mais de 11.500 mortes.

Contudo, são visíveis os sinais de estabilização da crise sanitária, com uma desaceleração das hospitalizações e das pessoas que precisam de cuidados intensivos, ao ponto de o governador, que tinha pedido milhares de ventiladores, no final de março, estar agora a devolvê-los para outros Estados onde eles são necessários.

As preocupações do governador viram-se já para a recuperação económica do Estado e, em particular da cidade de Nova Iorque, juntando a sua voz à do ‘mayor’, Bill Blasio, que já pediu ao Presidente norte-americano, Donald Trump, uma ajuda bilionária para ajudar à recuperação da capital económica dos Estados Unidos.