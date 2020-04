“Quero comunicar a todos que desde sexta-feira não me estava a sentir bem e pedi para que fosse feito o testo da covid-19 e hoje veio o resultado positivo. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato e, graças a Deus, estou a sentir-me bem e continuarei a trabalhar aqui no Palácio Laranjeira, mantendo as restrições e recomendações médicas”, informou o governador através de um vídeo partilhado na rede social Twitter.

Witzel, ex-juiz e ex-fuzileiro naval, governa aquele que é o segundo estado brasileiro com mais casos registados da covid-19. Até segunda-feira, o Rio de Janeiro tinha 188 vítimas mortais e 3.231 infetados pelo novo coronavírus, segundo dados do Ministério da Saúde.

Wilson Witzel, que tem aplicado medidas rígidas para travar a pandemia no seu estado, tem sido um dos governadores que mais tem feito oposição ao Presidente do país, Jair Bolsonaro, em relação a medidas de isolamento social para travar a disseminação do vírus.

No último fim de semana, o governador do Rio de Janeiro considerou que Bolsonaro pode ser confrontado com um processo de destituição ou responder em tribunal por relativizar a pandemia da covid-19 e defender o fim do isolamento social.