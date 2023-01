O Governo de António Costa está a ponderar estender aos colégios privados as creches gratuitas, de acordo com o que revelou a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, ao jornal Público.

“Não está fora de questão, seja vermos as vagas na lógica das freguesias, em vez de concelhos, em algumas zonas do país, seja pela não exigência do esgotamento de vagas a 100%, mas precisamos de um pouco mais de tempo”, adiantou Ana Sofia Antunes.

Esta medida, refira-se, visa atender casos específicos, nomeadamente pais que têm de fazer muitos quilómetros diários entre os seus empregos e as creches das crianças.

No entanto, a secretário de Estado da Inclusão não avança uma avaliação sobre o tempo necessário para introduzir algumas eventuais mudanças, garantindo que, por enquanto, está “focada em ter oferta disponível nos concelhos que já estão esgotados no sector social e têm privados interessados”. Isto porque, diz, “dos concelhos esgotados [no sector privado], só um terço tem oferta privada” interessada em aderir à rede. “Há concelhos onde vai haver esgotamento de vagas e que ainda não têm oferta privada para activar”, diz.

Esta medida, das creches gratuitas, arrancou em setembro de 2022, para crianças nascidas depois de 1 de setembro de 2021, na altura para quem frequentasse estabelecimentos do setor social e solidário. Além destas, há exceções para vagas, concretamente para as crianças cujos pais estão nos 1.º e 2.º escalões de rendimentos, independentemente da data de nascimento.

Para já, e de acordo com dados revelados na semana passada pela ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, foram abrangidas mais de 47 mil crianças.

A ministra salientou ainda que já esta semana o Governo vai lançar uma aplicação para o telemóvel para ajudar os pais a encontrar a creche mais adequada para os filhos.

“Está a ser preparada, ultimada e testada uma app, que se chama ‘Creche Feliz” para que os pais possam ver, no seu concelho, o que é que existe em termos de oferta disponível”, disse na altura.