Intervindo na sede da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em Paris, Berta Nunes disse que "a projeção internacional da língua portuguesa conhece hoje um novo marco de grande simbolismo, com a proclamação do dia 05 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa, reconhecimento justo da sua relevância global".

“Servirá, acima de tudo, para que conjuguemos ainda com mais convicção o seu futuro como língua de uma comunidade de nove países, a CPLP [Comunidade de Países de Língua Portuguesa], que a elege como força congregadora da sua existência e das realidades dos países que a integram, e como língua de comunicação internacional, com presença crescente nas novas rotas e dinâmicas globais da economia, do comércio e da cooperação internacional", afirmou.

Para a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, o idioma de Camões é uma "língua onde se trabalha o multilateralismo, em organismos internacionais, onde se faz e se acede a ciência e a conhecimento".

No discurso, Berta Nunes quis ainda "agradecer” à assembleia e a todos os Estados membros da UNESCO que contribuíram para este “importante desfecho, saudando os 260 milhões de falantes espalhados por cinco continentes, bem como todos os que, reconhecendo a sua relevância, a aprenderam e a integraram nos seus repertórios linguísticos, fazendo-a sua também".