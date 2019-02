"O Ministério do Mar agradece a adesão e o apoio do CDS, pela voz da Dra Assunção Cristas, ex-ministra responsável por esta área, a este projeto do Governo", lê-se num comunicado divulgado através de um 'email' que anexa documentos com os vários passos até agora dados pelo executivo para o lançamento do "Campus do Mar".

O "Campus do Mar" é, segundo o texto, "uma das prioridades estratégicas" do ministério, "não só pela importância da reabilitação da zona da Doca de Pedrouços mas também pelo seu contributo para a criação de um verdadeiro 'cluster' marítimo que junta empresas, universidades e demais atividades e 'stakeholders' ligados ao setor do mar".

Numa primeira fase, o "Campus do Mar" será instalado em Lisboa e Oeiras, na zona da Doca de Pedrouços, estando prevista também a abertura de um polo na zona norte do país, refere ainda a nota do executivo.

O Governo recorda que, após a aprovação do projeto, foram "envolvidas as autarquias e constituído um grupo de trabalho que está a finalizar o zoneamento e um modelo de serviços, valências e financiamento" e que, "contrariamente a outras opções anteriores", o projeto "mantém este território em espaço público".

"A versão final deste projeto será apresentada nas próximas semanas", esclarece ainda o ministério de Ana Paula Vitorino.