No final do Conselho de Ministros desta quinta-feira, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, adiantou que o Governo aprovou um compromisso plurianual de mais 607 milhões de euros de investimento em infraestruturas e equipamentos para as forças de segurança.

Segundo José Luís Carneiro, trata-se do "maior volume de investimento de sempre na modernização, requalificação e dignificação das condições de trabalho, e garantia de melhores indicadores de operacionalidade das forças e serviços de segurança". Em causa, detalhou, estão mais 607 milhões de euros de investimento num compromisso plurianual até 2026 que dá "continuidade a um programa que se iniciou em 2017 e culminou em 2021/22" e que já "permitiu a execução de mais de 340 milhões de euros". As verbas prevêem um investimento superior a 236 milhões de euros em infraestruturas, mais de 250 milhões em sistemas de informação e comunicação, mais de 64 milhões de euros para aquisição de novos veículos, 11,5 milhões de euros para aquisição de novo armamento, um investimento superior a 15 milhões de euros para equipamento de proteção individual, mais 22 milhões de euros para equipamento para funções especializadas e 5 milhões de euros para aquisição de equipamento de apoio à atividade profissional, listou o ministro. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram