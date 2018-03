O governador do Estado brasileiro de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o embaixador de Portugal no Brasil, Jorge Cabral, assinaram hoje o acordo de cessão de um edifício onde funcionará a primeira escola Portuguesa do Brasil.

A instituição de ensino seguirá os currículos escolares brasileiro e português, permitindo que os alunos tenham acesso a um duplo diploma duplo que permitirá concorrer a instituições de ensino superior nos dois países, e também será um centro de formação para professores de língua portuguesa. O projeto é fruto de um plano de cooperação entre o Governo Português e o executivo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Educação, concretizando o decreto de cessão assinado pelo Governador e pelo ministro da Educação português, Tiago Brandão Rodrigues, em junho de 2017, na presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e do primeiro-ministro, António Costa.