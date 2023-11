O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), João Roque da Cunha, afirmou à Lusa que a reunião foi cancelada cerca das 21:00.

Este anúncio acontece mais cerca de três horas depois de o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, ter assegurado no parlamento que as negociações com os sindicatos médicos iriam prosseguir, realçando que não tinha ainda perdido a esperança de chegar a um acordo.

As declarações de Pizarro no parlamento surgiram horas depois de o primeiro-ministro ter anunciado a demissão, após o Ministério Público revelar que é alvo de investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre os projetos de lítio e hidrogénio.

A última reunião, no sábado, entre o Ministério da Saúde e os sindicatos dos médicos terminou sem acordo e as negociações seriam retomadas na quarta-feira.