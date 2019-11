Para o governante, os bons resultados do Centro Nacional de Reprodução do Lince-Ibérico (CNRLI), em Silves, no distrito de Faro, devem-se ao trabalho desenvolvido pela equipa do centro, em colaboração com parceiros de Espanha.

Segundo o secretário de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território, para a manutenção e consolidação de projetos como este, é importante que, além das verbas comunitárias, haja um orçamento anual definido que mantenha “a continuidade nas políticas e no trabalho das pessoas”.

João Catarino disse ainda que Portugal vai continuar a ter fundos comunitários, não só através dos Programas Operacionais (PO) regionais, como através de candidaturas com Espanha, no âmbito de outros programas de cooperação transfronteiriça.

O governante destacou também a parceria do Governo com a empresa Águas do Algarve, empresa responsável pelos sistemas de abastecimento de água e de águas residuais na região e que comparticipa, anualmente, com uma verba de 300 mil euros para o funcionamento do centro.

O Centro Nacional de Reprodução do Lince-Ibérico assinala hoje o 10.º aniversário da chegada do primeiro exemplar às suas instalações, onde já nasceram 122 animais, integrando o projeto ibérico de reprodução em cativeiro do lince-ibérico, tendo em vista a sua libertação em zonas preparadas em Portugal e Espanha.

“Nestes 10 anos nasceram 122 animais, e mais de 100 foram reintroduzidos na natureza [em Mértola, Portugal e em Espanha, na Andaluzia, Extremadura e Castilla La Mancha]”, disse aos jornalistas Rodrigo Serra, gestor do centro.

Para aquele responsável, o balanço é “extremamente positivo”, porque se conseguiu “reproduzir em cativeiro e trazer de volta o lince-ibérico para Portugal, bem como municiar projetos de reintrodução por toda a Península Ibérica”.

Rodrigo Serra acrescentou que o trabalho no centro “está longe de estar concluído, existindo metas a alcançar”, frisando, no entanto, que “toda a equipa está motivada, até pelo sucesso que foi o percurso até aqui”.

Dos oito animais nascidos em cativeiro este ano, sete vão ser reintroduzidos na natureza no início de 2020, e um será integrado no programa de conservação “ex situ” como reprodutor.

Rodrigo Serra destacou também “a importância de todo o trabalho que tem sido feito com centros de reprodução espanhóis, com a partilha de protocolos e técnicas”, sublinhando tratar-se de “um projeto onde todos aprendem uns com os outros”.

“No fundo é um verdadeiro programa ibérico, porque toda a gente partilha de protocolos e animais, sendo os resultados muito bons”, concluiu.