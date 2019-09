“No âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública, o IPMA […] já integrou nos seus quadros um total de 84 recursos humanos, dos quais 69 técnicos superiores e 15 assistentes técnicos e operacionais”, avançou o Ministério do Mar, numa nota enviada à Lusa.

De acordo com o Governo, estão também em preparação os procedimentos para a regularização de mais 14 funcionários, “na sequência da reclamação e audiência de interessados dos respetivos processos junto da comissão de avaliação bipartida (CAB) e após homologação dos membros do Governo”.

O ministério liderado por Ana Paula Vitorino indicou ainda à Lusa que, no que se refere aos investigadores, foi criada uma comissão de avaliação “visando garantir a imparcialidade e igualdade de tratamento da regularização da situação dos investigadores em todos os laboratórios do Estado, nomeadamente se as funções exercidas corresponde à carreira de investigação ou à carreira de técnico superior”.

Bárbara Pereira do núcleo de bolseiros do IPMA deu hoje conta dos atrasos e problemas deste processo, após uma reunião com o Bloco de Esquerda (BE).

Em declarações aos jornalistas, esta representante referiu que os investigadores põem em causa a necessidade do despacho que obriga a uma nova avaliação para esclarecimento da carreira correspondente às funções exercidas pelos trabalhadores doutorados com parecer já homologado.

“As funções desempenhadas por estes 40 investigadores foram criteriosamente avaliadas no âmbito do PREVPAP […] e o presidente do Conselho Diretivo do IPMA deu o seu parecer, atestando que ‘as funções dos trabalhadores em causa correspondiam a atividades de investigação e a necessidades permanentes deste serviço’”, apontou.