Hoje, no final da cerimónia de apresentação do projeto, realizada à porta fechada aos jornalistas, a Lusa tentou obter mais informações sobre o investimento, mas a empresa promotora e o presidente do município escusaram-se a prestar esclarecimentos.

Em fevereiro deste ano, o presidente da Câmara de Campo Maior, Ricardo Pinheiro, disse à Lusa que o projeto de exploração de canábis para fins medicinais naquela vila alentejana prevê um investimento de 16 milhões de euros.

O projeto vai arrancar numa área de quatro hectares e prevê criar, numa primeira fase, 50 postos de trabalho.

Segundo declarações anteriores do autarca, o projeto será depois completado com a instalação de um centro de extração de óleo de canábis na vila.