“É totalmente inaceitável que, após diversas declarações públicas sobre a matéria, nomeadamente no Parlamento, assim como as proferidas nas reuniões entretanto realizadas, continue a ser propalada a falsidade de que o Governo pretende transferir verbas da região Norte para Lisboa”, lê-se numa nota enviada à Lusa por fonte oficial do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, em resposta à acusação dos autarcas do Norte que acusaram hoje o executivo de agir como “Robin Hood ao contrário" na reprogramação dos fundos comunitários.

“Como alguém aqui dizia, com alguma sátira, mas naturalmente com muita mágoa, é uma espécie de Robin Hodd ao contrário, estamos a tirar aos menos desenvolvidos para dar condições de maior desenvolvimento a quem já está num patamar superior", acusou o presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Cávado, no final da terceira reunião da Plataforma de Concertação Intermunicipal da Região Norte, que reúne as CIM do Norte e a Área Metropolitana do Porto.

Ricardo Rio apontou que há um "risco de desvio de verbas da região Norte para outras regiões, nomeadamente para alguns projetos estruturantes como é o caso da linha ferroviária de Cascais ou o metro em Lisboa", pelo que deixou um aviso ao primeiro-ministro.

Na sua resposta a estas acusações, o Governo afirma que “a reprogramação do Portugal 2020 permitirá realizar investimento no Metro de Lisboa e Linha de Cascais, mas igualmente no Metro do Porto e no Sistema de Mobilidade do Mondego (Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo), não através de transferência de verbas entre regiões, mas sim da utilização de verbas destinadas a programas de eficiência energética, que estão a ser concretizados através de financiamento privado e do BEI”.