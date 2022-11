O embaixador português em Doha, Paulo Pocinho, foi chamado pelo governo do Qatar que lhe terá demonstrado descontentamento pelas declarações “hostis” de altos responsáveis de Portugal, segundo avança a CNN Portugal.

No início da semana, as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa referentes a direitos humanos no país anfitrião do Mundial de Futebol não terão caído bem aos governantes cataris que terão dito que tais “manifestações contra o país não são aceitáveis e que só não serão tomadas atitudes mais drásticas em nome da amizade” entre os dois países, escreve a CNN.

De acordo com o Jornal de Notícias, “o embaixador português esteve no ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar” para preparar a chegada do Presidente da República ao país para assistir ao jogo de Portugal com o Gana.

Na terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que Portugal mantém “relações diplomáticas com a maioria dos Estados do mundo, [e] a esmagadora maioria não é democrática” e reiterou que falará no Qatar, sobre direitos humanos.

“Eu já tive ocasião de dizer que intervenho num debate sobre a educação e um dos pontos fundamentais da educação é direitos humanos. Portanto, naturalmente, eu, depois de amanhã, [quinta-feira] estarei a falar de direitos humanos no Qatar”, afirmou citado pela Lusa.

A chegada do Presidente da República ao Qatar, para assistir ao primeiro jogo da seleção nacional de futebol no Mundial 2022, está prevista para o início da tarde de quinta-feira.