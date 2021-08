Em declarações à agência Lusa, Clélio Meneses destacou que a decisão cabe ao Conselho de Governo, avançando que a Comissão de Acompanhamento da Pandemia da Covid-19 nos Açores já sugeriu a vacinação dos jovens daquela faixa etária.

“A ocorrer, a vacinação dos adolescentes entre os 12 e os 15 anos será no início de setembro. É uma decisão que ainda não está tomada, mas inclinamo-nos para essa solução”, declarou.

Questionado sobre se a vacinação será universal ou apenas para jovens com patologias, o governante referiu que o Governo Regional “ainda está a avaliar”.

“Tomaremos uma decisão na próxima semana”, disse.

O secretário regional do governo de coligação PSD, CDS-PP, PPM, reiterou que a “prioridade” do executivo é concluir durante o mês de agosto a vacinação de 70% da população açoriana e a inoculação dos jovens açorianos que “estão ou vão ingressar no ensino superior”.

Segundo afirmou, a vacinação dos jovens entre os 12 e os 15 anos nos Açores “ainda não está decidida porque a aposta clara e determinada é chegar até ao final do corrente mês de agosto com 70% da população vacinada”.

A 30 de julho, o secretário da Saúde do Governo dos Açores disse à Lusa que a vacinação contra a covid-19 em crianças entre os 12 e os 15 anos com comorbilidades não estava prevista “para já” na região.

Entretanto, a Direção-Geral da Saúde recomendou na terça-feira a vacinação universal contra a covid-19 das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos, deixando assim de ficar circunscrita a situações específicas, como os casos em que têm doenças de risco.

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 60 novos casos positivos de covid-19, mais 28 do que na quinta-feira, situando-se a maioria (54) na ilha de São Miguel, adiantou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

O arquipélago regista presentemente 561 casos positivos ativos, sendo 471 em São Miguel, 49 na Terceira, 22 no Faial, 13 em São Jorge, três no Pico e três em Santa Maria.

Entre 31 de dezembro de 2020 e 09 de agosto corrente, foram vacinadas nos Açores 155.446 pessoas com a primeira dose (65,7%) e 145.691 com vacinação completa (61,6%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.