“Não é uma exigência minha ou do SNP. É o direito do povo da Escócia e você, como líder de um partido derrotado na Escócia não tem o direito de ficar no caminho”, disse a líder escocesa, dirigindo-se a Boris Johnson.

“O povo da escócia falou, é altura de decidir o nosso futuro”, acrescentou.

No seu discurso, a primeira ministra escocesa afirmou que as eleições de quinta-feira permitem confirmar que “a grande maioria das pessoas na Escócia quer ficar na União Europeia”, uma decisão expressa no referendo de 2016, reforçada nas eleições de 2017 e nas Europeias deste ano e “enfaticamente confirmada” na noite de quinta-feira.

“Westminster ignorou o povo da Escócia por mais de três anos. Ontem o povo da Escócia disse já chega. É hora de o Governo de Boris Johnson ouvir”, disse Sturgeon.

“[O primeiro-ministro] tem um mandato para o ‘Brexit’ em Inglaterra, mas não tem qualquer mandato para tirar a Escócia da UE. Se insistir vai agredir o princípio na base da constituição do Reino Unido. A ideia de que a União é uma parceria de nações iguais”.

Depois de agradecer ao povo da Escócia, Nicola Sturgeon dirigiu uma mensagem aos cidadãos europeus residentes no país: “Estou muito ciente de que para vocês será o dia mais difícil desde o dia a seguir ao referendo do ‘Brexit’. Quero dizer-vos que nós valorizamos-vos e eu lutarei com tudo que tenho pelo vosso direito de chamar à Escócia o vosso lar”.

No primeiro referendo sobre a independência da Escócia, em 2014, 55% dos eleitores, incluindo estrangeiros residentes no país, escolheram rejeitar uma Escócia independente.