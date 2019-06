Relativamente ao primeiro reforço extraordinário de 280 milhões de euros para os hospitais regularizarem as dívidas, Francisco Ramos disse que ainda está a ser executado, tendo cerca de 90 milhões de euros chegado esta semana aos hospitais.

A esse reforço acrescem agora os 152 milhões de euros que foram transferidos na quinta-feira para alguns hospitais, adiantou.

O governante avançou que os ministérios da Saúde e das Finanças estão a trabalha no sentido de haver “mais algum reforço financeiro, nomeadamente dos hospitais para prosseguir o esforço de redução da dívida”.

Os ministérios das Saúde e das Finanças comentaram em comunicado que esta é uma medida de “grande alcance” para reforçar a situação financeira” do SNS.

Outra medida anunciada prende-se com a conclusão do plano financiamento do Plano de Liquidação de Pagamentos em Atraso de 2019, que permite que, “a partir agora, 855 milhões de euros de dívida relativa a 2018 deixem de onerar o orçamento de 2019 do SNS na sua capacidade de assumir novos compromissos que sejam necessários para a sua atividade”.