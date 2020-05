É ainda recomendado que se removam das salas "os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas, reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem", o que também envolve "pedir aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários".

O Ministério da Educação que estas orientações "têm como objetivo apoiar do ponto de vista pedagógico, as instituições, os profissionais e as famílias, bem como assegurar a proteção de todos", sem que isso descure "as medidas excecionais que a situação pandémica que vivemos exige".

Por isso mesmo, para o Governo instou que se conseguisse um equilíbrio entre "recomendação atual de distanciamento físico" e as "aprendizagens e do desenvolvimento das crianças, bem como a garantia do seu bem-estar e direito de brincar".

"É também essencial considerar que as interações e as relações que as crianças estabelecem com os adultos e com as outras crianças são a base para a sua aprendizagem e desenvolvimento", indica o documento.

Estas medidas já foram comunicadas aos estabelecimentos de ensino, visando a sua preparação até 1 de junho, data em que está prevista a abertura do pré-escolar, das Atividades de Tempos Livres e das creches.

Na passada sexta-feira, 15 de maio, o governo aprovou novas medidas que entraram esta segunda-feira, 18 de maio, em vigor, entre as quais a retoma das visitas aos utentes dos lares de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais para os 11.º e 12.º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus, monumentos e palácios.

O regresso das cerimónias religiosas comunitárias está previsto para 30 de maio e a abertura das praias para 06 de junho.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou quase 330 mil mortos e infetou mais de 5,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,9 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.289 pessoas das 30.200 confirmadas como infetadas, e há 7.590 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.