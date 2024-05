Em comunicado, o Ministério de Margarida Blasco refere que aceitou as propostas apresentadas pelo diretor nacional da PSP, superintendente Luís Carrilho, que incluem os atuais comandantes dos comandos metropolitano do Porto e de Lisboa.

O superintendente Pedro Gouveia, atual comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP, é nomeado para diretor nacional adjunto da Unidade Orgânica de Operações e Segurança.

Desempenhou anteriormente funções como Diretor do Departamento de Segurança Privada e do Departamento de Operações da PSP.

A atual diretora-adjunta do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, a superintendente Virgínia Cruz, é escolhida para adjunta da Unidade Orgânica de Logística e Finanças.

Exerceu funções como oficial de ligação da PSP junto do Ministério da Administração Interna e foi comandante do Comando Distrital de Aveiro da PSP.

De acordo com a informação divulgada pelo MAI, o atual Diretor do Departamento de Informações Policiais da PSP, superintendente João Ribeiro, é nomeado como adjunto da Unidade Orgânica de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço.

No passado desempenhou funções como Diretor do Departamento de Sistemas de Informação e Comunicações da PSP e Oficial de Ligação da PSP junto do Ministério da Administração Interna.

Nomeado agora para diretor nacional adjunto da Unidade Orgânica de Recursos Humanos, o superintendente Ismael Jorge é o atual Diretor-Adjunto da Escola Prática de Polícia, depois de ter cumprido funções como chefe de gabinete do Diretor Nacional da PSP e de Comandante do Comando Distrital de Leiria da PSP.

Para Inspetor Nacional da PSP foi escolhido o superintendente Fiães Fernandes, atualmente comandante do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Antes tinha assumido funções de Diretor do Departamento de Sistemas de Informação e Comunicações e do Departamento de Armas e Explosivos da PSP.

A ministra da Administração Interna indigitou a 06 de maio o superintende Luís Carrilho como novo diretor nacional da Polícia de Segurança Pública, substituindo o superintendente-chefe José Barros Correia.