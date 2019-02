“Temos tantos problemas de instabilidade e fragilidade das coligações e esta não é uma coligação tradicional, porque temos um partido com o apoio de outros partidos, mas que não estão no governo. [O executivo de coligação português] provou ser um modelo muito eficaz, muito interessante”, frisou o secretário-geral da organização com sede em Paris.

Questionado sobre uma avaliação global da atuação do executivo liderado por António Costa, que está prestes a completar quatro anos de mandato, Angel Gurría respondeu que a OCDE tem “a melhor opinião do desempenho do Governo português”, acrescentando que basta “ver os números”.

O secretário-geral da OCDE referiu também que Portugal surge “como um bom modelo, não somente económico, mas também social”, destacando-se “a queda dramática do desemprego” nos últimos anos.

“Também porque é um governo socialista que, naturalmente, tem uma agenda de proteção social, mas que combinou com a queda da dívida. Então isso quer dizer que é possível ter grande consciência social e também responsabilidade no controlo, na gestão das finanças públicas”, frisou Angel Gurría.

Por oposição, o secretário-geral da OCDE referiu que ainda na sequência da crise, se verifica uma queda generalizada da confiança nas instituições.