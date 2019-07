Isabel Oneto falava em Bragança, à margem das comemorações dos 143 anos do comando distrital da PSP e em resposta a preocupações locais e nacionais com a idade do efetivo policial e as consequências na operacionalidade.

Segundo disse a secretária de Estado, o Governo iniciou o processo legislativo de um decreto-lei que tem como finalidade criar o programa Vigilância + com um complemento mensal de 220 euros para os profissionais que queiram aderir.

“Este programa entrou em procedimento legislativo, portanto vamos agora ouvir as associações profissionais do setor para se pronunciarem e depois, obviamente, irá a reunião de secretários de Estado, Conselho de Ministros, promulgação, terá o seu percurso legislativo normal”, explicou.

O programa, como indicou, prevê que os policias e militares na reserva em situação de pré-aposentação possam, se quiserem aderir, regressar à efetividade de funções recuperando os suplementos relativos ao ativo como subsídio de fardamento, refeição e transporte, a que acrescerá o complemento de 220 euros mensais.