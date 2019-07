A autarquia foi confrontada na semana passada com queixas de que as esquadras de Valongo e de Ermesinde tinham deixado de atender entre as 00:00 e as 08:00, situação que levou José Manuel Ribeiro a questionar o Governo.

Afirmando ter sido “confrontado com a decisão da PSP sem qualquer comunicação prévia”, o autarca do concelho do distrito do Porto disse estar “muito preocupado” com uma situação que rotulou de “incompreensível”.

José Manuel Ribeiro acrescentou ter “exposto, na semana passada, a situação ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, bem como à secretária de Estado [Adjunta e da Administração Interna], Isabel Oneto”, afirmando ter recebido dos dois governantes a “garantia de que a situação será normalizada no mais curto prazo de tempo”.

Em resposta a um pedido de esclarecimento da Lusa, fonte da PSP recusou que as duas esquadras estejam encerradas à noite, apresentando uma nova versão para o facto de as porta daqueles estabelecimentos estarem fechadas entre as 00:00 e as 08:00.

“Não temos esquadras encerradas, o que se tem verificado são situações pontuais no período noturno em termos de gestão de meios humanos para a valência de atendimento ao público”, disse a fonte.