“Este é um passo muito significativo nos cuidados de saúde à população e que não servirá apenas para suprir as necessidades deste momento difícil, mas também põe a Região no caminho do futuro”, afirma a secretária regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, citada numa nota de imprensa.

Segundo a governante, “neste momento, já estão no HDES diversos equipamentos que servirão os utentes do Serviço Regional de Saúde”.

“O hospital modular passa a dispor de equipamento de neuroestimulação, nove vídeolaringoscópios, seis ventiladores não invasivos e oito invasivos, 11 ecógrafos e 130 camas articuladas que permitirão a substituição de obsoletas, seis camas de bloco de partos avançadas e 13 camas de UCI [Unidade de Cuidados Intensivos] avançadas”, adiantou.

Para Mónica Seidi, “tudo isto traz também aos Açores soluções de monitorização e ventilação muito mais avançadas, ao nível do melhor que, neste momento, os hospitais da Europa têm vindo a adquirir, colocando o Serviço Regional de Saúde num patamar superior em termos da qualidade dos cuidados de saúde”.

A secretária regional da Saúde e Segurança Social dos Açores revelou que, na próxima semana, chegarão mais equipamentos destinados ao hospital modular de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nomeadamente novos ventiladores e incubadoras para a neonatologia, bem como novos equipamentos de Imagiologia e para o Bloco Operatório.

“Ficaremos com um Serviço Regional de Saúde cada vez mais robusto, graças ao investimento do Governo dos Açores. Os compromissos por nós assumidos estão a ser cumpridos”, assegurou Mónica Seidi.

No dia 6 de janeiro, o Governo Regional açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) tinha adiantado que a ampliação da sala de espera da urgência do hospital modular estava concluída e que nas próximas semanas será terminada a colocação de equipamentos.

Segundo Mónica Seidi, a ampliação da sala de espera da urgência do hospital modular permite um "aumento de capacidade de 16 para 80 utentes".

Assim, "de 30 m2 passamos para 110 m2 da sala de espera da urgência do hospital modular. Além disso, se no edifício do HDES tínhamos uma área de urgência abaixo dos 1.000 m2, estamos no hospital modular com 1.415 m2 e o apoio de 13 camas, em vez das anteriores 11”, explicou a titular pela pasta da Saúde do executivo de coligação.

O hospital de Ponta Delgada, o maior dos Açores, foi afetado por um incêndio em 04 de maio de 2024, que obrigou à transferência de todos os doentes internados para outras unidades de saúde, incluindo para fora da região.

Entretanto, o executivo dos Açores instalou um hospital modular para garantir a transição até à requalificação estrutural do HDES.

A secretária regional garantiu que o processo de recuperação do HDES "está no caminho certo", apesar de "todas as contrariedades resultantes de um acontecimento inédito no país".