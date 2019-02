Miguel Albuquerque presidiu hoje, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, à cerimónia de entrega dos Certificados de Acreditação de Qualidade a dois Serviços hospitalares do SESARAM.

O governante destacou ainda o equilíbrio financeiro no setor e o lançamento da obra do novo Hospital Central da Madeira.

"Temos conseguido ter estabilidade no setor e granjear a confiança de todos os profissionais", acrescentou, observando ser graças a esse clima que o SESARAM (Sistema Regional de Saúde) tem vindo a ter serviços acreditados pela Direção-Geral da Saúde.

Miguel Albuquerque realçou ainda que o seu Governo tem estabelecido "sempre" uma plataforma de diálogo e de entendimento com os profissionais de saúde, sejam assistentes operacionais, médicos ou enfermeiros.

"Houve sempre a disponibilidade do meu Governo para o diálogo e para encontrarmos plataformas de entendimento num quadro de realismo que nos assegura, de facto, perspetivas positivas para a evolução profissional dos profissionais de saúde", insistiu.

"Aqui não há greve, nós, aqui, temos um clima de diálogo e concertação social e vamos chegar a um acordo com os enfermeiros como chegámos com os professores", disse Miguel Albuquerque na cerimónia de entrega de acreditações a mais dois serviços do Hospital Dr. Nélio Mendonça, nomeadamente em Pediatria e Cirurgia Pediátrica.

Os dois serviços, acreditados em janeiro de 2019, foram a Pediatria e a Cirurgia Pediátrica, numa distinção que inclui as áreas da Consulta Externa, do Hospital de Dia, do Internamento e da Urgência Pediátrica.

A certificação pela Direção-Geral da Saúde tem base no Modelo de Certificação ACSA Internacional e faz subir para 15 o número de unidades do SESARAM já acreditadas pela mesma entidade.

Em janeiro de 2017, foram acreditados os Centros de Saúde da Ribeira Brava, de Machico, do Caniço e de Santo António, a Unidade de Cuidados Paliativos e os serviços de Patologia Clínica, de Medicina Intensiva, de Ginecologia-Obstetrícia, de Anestesiologia e de Cirurgia Cárdio-torácica.

Em junho de 2018, foi a vez do Bloco Operatório, do Serviço de Cardiologia e do Serviço de Sangue e de Medicina Transfusional.

A acreditação alcançada pelas 15 unidades de saúde do SESARAM - diz uma nota do Governo Regional - é o resultado de um investimento na melhoria contínua da qualidade dos cuidados prestados ao cidadão.

A acreditação obtida pelas unidades já certificadas é válida pelo período de cinco anos, embora no decurso deste período, aos dois anos e meio, seja feita uma auditoria externa para garantia de que o nível de qualidade atingido se mantém.