Esta informação consta da resposta dada pelo Ministério da Administração Interna (MAI) à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a 14 de fevereiro, e a que a Lusa teve acesso.

O ministério afirma, na informação transmitida ao parlamento, que “determinou a interrupção dos processos administrativos em curso, enquanto estiverem a ser analisados os relatórios sociais dos moradores, por forma a salvaguardar as situações mais delicadas e de fragilidade social”.

Atualmente estão “sinalizadas oito habitações que se enquadram no âmbito deste processo administrativo” e que, dessas oito, “já identificou quatro que dizem respeito a viúvas de ex-militares com idades entre os 82 e os 91 anos”, já sob “acompanhamento social” e identificadas como “potenciais situações com necessidade de apoio social”.