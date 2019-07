Após a revelação pelo jornal inglês Sunday Mail de telegramas diplomáticos em que o embaixador britânico em Washington, Kim Darroch, se referia ao Governo dos EUA como “incompetente” e “instável”, o Presidente norte-americano reagiu hoje, através da sua conta da rede social Twitter, acusando o diplomata de ser “muito estúpido” e acusando Theresa May de não ter sabido lidar com o ‘Brexit’.

Logo de seguida, o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Jeremy Hunt, usou também a sua conta no Twitter para dizer a Donald Trump que considerava aqueles comentários do Presidente norte-americano sobre May “desrespeitosos e errados”.

Após este incidente diplomático, as autoridades norte-americanas confirmaram que um encontro entre o secretário do Comércio britânico, Liam Fox, e o secretário do Comércio norte-americano, Wilbur Ross, fora cancelado, segundo fontes citadas pela estação televisiva Sky News.

As mesmas fontes disseram, contudo, que o Departamento de Comércio dos EUA está a trabalhar para encontrar uma nova data, “conveniente para ambas as partes”, para a realização da reunião, numa altura em que os dois países procuram estreitar relações comerciais perante o cenário do ‘Brexit’.