Questionada, por fim, sobre se Agustina Bessa-Luís terá tido o reconhecimento internacional que merecia, a ministra da Cultura admitiu que esta é uma área que será trabalhada "com mais afinco".

"Temos procurado internacionalizar ainda mais os nossos escritores, criadores e artistas. Portugal é de facto um país rico. Felizmente tivemos a Agustina e temos outros extraordinários. É importante levá-los para além das fronteiras do país, porque é a melhor forma que temos como projetar Portugal e encontrar novos territórios, novas centralidades, para a cultura portuguesa. No caso da Agustina é algo que vamos trabalhar com mais afinco", concluiu.

A ministra da Cultura chegou à Sé Catedral às 15:11 da tarde, pouco antes de Marcelo Rebelo de Sousa, que chegou às 15:30 e preferiu deixar as declarações aos jornalistas para o final da cerimónia.

Agustina Bessa-Luís, que morreu na segunda-feira, no Porto, aos 96 anos, nasceu em 15 de outubro de 1922, em Vila Meã, Amarante, e encontrava-se afastada da vida pública, por razões de saúde, há perto de duas décadas.

O nome da escritora, que se estreou nas Letras com o romance "Mundo Fechado", em 1948, destacou-se em 1954, com a publicação de "A Sibila", obra que lhe valeu os prémios Delfim Guimarães e Eça de Queiroz.

Agustina recebeu também, por duas vezes, o Grande Prémio de Romance e Novela, da Associação Portuguesa de Escritores, a primeira, em 1983, pela obra "Os Meninos de Ouro", e, depois, em 2001, por "O Princípio da Incerteza I - Joia de Família".

A escritora foi distinguida pela totalidade da sua obra com o Prémio Adelaide Ristori, do Centro Cultural Italiano de Roma, em 1975, e com o Prémio Eduardo Lourenço, em 2015.

Em 2004 recebeu o Prémio Camões, instituído pelos governos de Portugal e do Brasil, e o Prémio Vergílio Ferreira, da Universidade de Évora.