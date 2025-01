Cerca de uma dezena de estados foram colocados sob alerta de tempestade na tarde de domingo, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS, sigla em inglês), enquanto áreas do sul do país enfrentavam possíveis tornados e ameaças de temperaturas baixas.

Segundo a rede de televisão CNN, estima-se que mais de 60 milhões de pessoas serão afetadas por algum tipo de intempérie, enquanto o site que monitoriza o tráfego aéreo FlightAware registava quase 2.200 voos cancelados e mais de 25.000 atrasados.

Os ventos da primeira tempestade do ano provocaram nevões no Kansas e Missouri, enquanto os estados situados mais a leste foram cobertos por vários centímetros de neve. O governador do Kentucky, Andy Beshear, pediu que os moradores permaneçam em casa, após informar que acidentes de trânsito tinham provocado o encerramento de uma rodovia importante.

Uma mistura de chuva, granizo e neve começou a atingir o Kansas na manhã de domingo. O caçador de tempestades Brian Emfinger alertou na rede social X que as estradas ao redor de Kansas City pareciam uma pista de patinação.

As áreas ao redor de Washington poderão receber até 25 centímetros de neve na madrugada desta segunda-feira, com probabilidade de “acumulação significativa, viagens perigosas e encerramento” de estradas, de acordo com o The Washington Post.

À medida que a tempestade se dirige para o sul, espera-se que as temperaturas caiam em alguns lugares para até -18ºC, enquanto fortes rajadas de vento vão aumentar os riscos à circulação.

Também são esperadas tempestades na parte baixa do vale do Mississippi, segundo o NWS.