Após, o aumento do número de queimadas na região da Amazónia, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou que os principais suspeitos “destas ações criminosas são as organizações não-governamentais (ONG)”.

“Todo o mundo é suspeito, mas a maior suspeita vem de ONG”. (…) Há, no meu entender, um indício fortíssimo de que esse pessoal das ONG perdeu a teta [expressão usada no Brasil sobre pessoas que recebem recursos públicos] deles. É simples”, declarou o Presidente brasileiro na semana passada, ao sair do Palácio da Alvorada, em Brasília.

Confrontada com as declarações de Bolsonaro, a Greenpeace, ONG que atua internacionalmente em questões relacionadas à preservação do meio ambiente, disse à Lusa que se tratam de afirmações “de quem não tem compromisso com a verdade, de quem quer esconder as consequências dos atos do seu Governo, que é um Governo anti-ambiental, anti-floresta”.

“É uma mentira de Bolsonaro e ele continua a propagar esse tipo de informação”, frisou a ONG, acrescentando que a própria retórica do chefe de Estado brasileiro impulsiona os crimes ambientais.

Em relação a possíveis soluções para as problemática que a Amazónia enfrenta, Rômulo Batista declarou não existirem respostas fáceis para um problema tão complexo como a desflorestação.

Contudo, o ambientalista brasileiro garante que é possível repetir o método utilizado entre 2004 e 2012, período em que, de acordo com a Greenpeace, a desflorestação no Brasil foi reduzida de 27 mil quilómetros quadrados para menos de cinco mil quilómetros quadrados.

“Primeiro, é necessário empoderar a agência de proteção e vigilância, que é o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Contratar e especializar mais gente. É muito importante investir em ciência e tecnologia, como foi feito no Inpe. Foi nessa época que se criou o sistema de alerta de desflorestação, que serve justamente para avisar o Ibama do que está a acontecer, para que consigam parar a desflorestação”, sugeriu.

“Depois, criar unidades de conservação e de reservas indígenas, que é, de longe, o mecanismo mais eficiente para preservar a floresta e conter a desflorestação. Por último, não fazer o que o atual Governo recentemente fez, que foi tentar mexer num instrumento que estava a funcionar, como o Fundo Amazónia, que vinha financiando muitas ações de combate aos problemas ambientais na Amazónia”, reforçou Rômulo Batista em entrevista à agência Lusa.

A Amazónia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registada numa área do planeta.

Tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).