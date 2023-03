A CP suprimiu 145 dos 251 comboios programados para entre as 00:00 e as 08:00 de hoje, no quarto e último dia de greve dos trabalhadores da transportadora e da Infraestruturas de Portugal (IP), segundo a empresa.

Os trabalhadores da CP deram início, na segunda-feira, a mais greves, com a transportadora a alertar para "fortes perturbações" até hoje, num protesto pelo impasse nas negociações salariais que também envolve a Infraestruturas de Portugal (IP). De acordo com um balanço feito pela CP à Lusa hoje de manhã, dos 251 comboios programados entre as 0:00 e as 8:00, foram realizados 106 e suprimidos 145 (57,8%). A CP – Comboios de Portugal indica que estavam programados 72 comboios regionais e inter-regionais, tendo sido suprimidos 39 e realizados 33. Quanto aos urbanos de Lisboa, estavam previstos 115, foram suprimidos 76 e efetuados 39. De acordo com a empresa, nos urbanos do Porto, estavam programados para aquele período 52, foram realizados 29 e suprimidos 23. No que diz respeito aos comboios de longo curso, estavam previstos 12, foram suprimidos sete e realizados cinco. A CP já tinha alertado na sexta-feira para "fortes perturbações" na circulação dos comboios entre as 00:00 de segunda-feira e as 23:59 de hoje, devido a greve, havendo serviços mínimos decretados para os quatro dias (25%). Em causa está o "impasse" nas negociações salariais com a administração da IP e da CP, afirmam os sindicatos em comunicado.