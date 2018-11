“Neste momento, os sindicatos estão a reunir com os conselhos de administração para definir em acordo as equipas de serviços mínimos que ficarão a assegurar todas as situações que estão previstas no acórdão do Tribunal Arbitral”, disse hoje à agência Lusa a presidente da Associação Sindical Portuguesa de Enfermeiros (ASPE), Lúcia Leite.

Na quinta-feira, as duas estruturas sindicais que convocaram a greve às cirurgias programadas em cinco hospitais públicos reuniram com o Centro Hospitalar do Porto e hoje com o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra.

Nestas reuniões, “ficaram definidos esses serviços porque “importa salvaguardar, por um lado, a clarificação para os enfermeiros de quantos têm que estar para assegurar serviços mínimos e, por outro lado, salvaguardar que nenhum doente grave fica por operar”, adiantou a enfermeira Lúcia Leite.

Os serviços mínimos nos blocos operatórios são assegurados por enfermeiros em greve no Centro Hospitalar Universitário de S. João, o Centro Hospitalar Universitário do Porto, o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e o Centro Hospitalar de Setúbal.