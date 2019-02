Numa mensagem deixada no Facebook, a ASPE pede aos enfermeiros para obrigarem as administrações dos hospitais “a cumprir a lei” e disponibiliza as minutas de recusa de prestação de horas além do período normal de trabalho, que devem ser entregues nos serviços.

Em declarações à agência Lusa, a presidente da ASPE, Lúcia Leite, disse que os enfermeiros cumprem “falsas horas extraordinárias”, uma vez que é trabalho por falta de recursos humanos permanentes e não por situações pontuais.

Além disso, segundo Lúcia Leite, os hospitais pedem aos enfermeiros muitas horas extra além das que são estabelecidas no Código do Trabalho, que define duas horas diárias e um máximo de 10 horas semanais.

A dirigente sindical indica ainda que os serviços hospitalares colocam as horas a mais nas habituais escalas mensais, o que torna impossível identificar quando ocorrem em dias de descanso semanal.